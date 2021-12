L’intelligence artificielle au service de la production des livres audio

Depuis 2019, le succès du livre audio est grandissant. Les chiffres révèlent que son usage se répand de plus en plus , que ça soit au sein des pays européens ou à l’étranger. Ceci s’explique notamment par le fait que le smartphone est le principal support d’écoute et que son format permet de consommer un livre audio à tout moment de la journée. Les jeunes se montrent également plus sensibles aux audio books grâce au fait que ce nouveau type de lecture permet de découvrir un roman tout en s’affairant à une autre activité.