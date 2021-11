FWB : La collection de PointCulture désormais accessible dans toutes les bibliothèques

C’est une très bonne nouvelle pour le public qui peut désormais disposer de la collection de médias de PointCulture, partout en Wallonie et à Bruxelles, grâce au système Samarcande du réseau des bibliothèques . Le système informatisé dispose en effet d’un atout majeur : le prêt interbibliothèques . Samarcande permet de réserve r un document (BD, roman, documentaire, média) et de le retirer auprès de la bibliothèque publique de son choix.

Un système, existant depuis plusieurs années, qui permet aux personnes des communes les plus éloignées des pôles urbains d’avoir accès au prêt . En effet, la mesure permettra de relancer l’emprunt de médias de PointCulture dans les zones les plus reculées, lesquelles n’étaient plus alimentées depuis la disparition des discobus il y a quelques années déjà.

La Ministre de l'Enfance, de la Culture et des Médias Benedicte Linard photographiée lors d'une conférence de presse du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles à Bruxelles, le jeudi 19 mars 2020. © Tous droits réservés

“L’accès de toutes et tous à la Culture est primordial. Cette mise à disposition des collections de PointCulture au système intégré Samarcande est une excellente nouvelle pour tous les usagers des bibliothèques publiques, qui pourront désormais emprunter un livre audio ou un cd de ces collections et se le faire livrer directement près de chez eux. Amener la Culture au plus près des gens est fondamental pour leur offrir tous les moments de réflexion et de détente qu’elle a à nous offrir. “ indique la ministre de la Culture Bénédicte Linard.