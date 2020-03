Coronavirus : les bibliothèques élargissent l'offre numérique

Afin de motiver les gens à poursuivre la lecture et à s'occuper de manière créative pendant la période de confinement, les bibliothèques publiques, fermées jusqu'au 3 avril inclus, élargissent leur offre numérique et maintiennent le contact avec leurs lecteurs grâce à de nombreuses activités en ligne.

Perioclic pour les périodiques (fermé jusqu'à nouvel ordre), BiblioVox (au Canada), Eurêkoi (réseau francobelge des bibliothèques), ou encore Toutapprendre portail français de formation gratuite, les ressources numériques mises à disposition des lecteurs par différentes bibliothèques sont nombreuses. Elles permettent par exemple aux lecteurs inscrits de s'initier à la cuisine, à la bureautique ou au code de la route. Ces plateformes donnent également accès à de nombreuses revues ou encore à de l'assistance dans la recherche documentaire sur internet.

En temps normal, la plateforme de prêt numérique Lirtuel, qui a récemment modifié ses règles d'accès et permis l'emprunt gratuit de huit livres à la fois, enregistre entre 200 et 300 inscriptions par mois. Entre le 16 et le 23 mars, elle en a enregistré plus de 2.000.

Sur leurs réseaux sociaux ainsi que sur leurs sites, les bibliothèques belges se mobilisent également afin de pouvoir offrir de nombreuses activités à leurs membres. Ainsi, les bibliothèques de La Louvière proposent sur leur page Facebook/Bibliolouve des podcasts littéraires, des ateliers d'écriture, des marathons de lecture, des vidéos de bricolages à reproduire à la maison ou encore des coloriages à partir d'œuvres d'illustrateurs de jeunesse. "Cela nous permet de diversifier l'offre et de maintenir le contact avec les lecteurs", indique Pascale Vanderpère, responsable de la lecture publique dans la province de Hainaut.