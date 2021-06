Avec cette plateforme, choisissez vos livres en fonction de vos émotions

Le moteur de recherche Love for Livres propose de choisir ses livres en fonction de son humeur et de ses émotions du moment. Car parmi ses multiples vertus, la lecture nous aiderait à gérer nos émotions. Elle serait aussi un antistress et améliorerait la mémoire ainsi que l’attention.

Choisir un livre en fonction des émotions. Love for Livres propose un classement tout aussi original qu’utile. La plateforme lancée en décembre 2019 soumet une sélection d’œuvres en fonction de vos émotions. Il suffit de cliquer sur l’onglet "rechercher un livre par émotions'' et un barème apparaît, composé de six émotions : l’amour, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et la joie. En fonction de votre humeur, vous pouvez lancer une recherche. Pour les plus pointilleux, d’autres critères sont proposés, tels que la saison, le temps de lecture ou encore le prix.

Chaque livre est accompagné de son graphique en couleur avec un niveau de sentiment que le livre procure. Sous le résumé, le site ajoute des informations sur le temps de lecture, mais aussi la saisonnalité du livre et le lieu optimal pour le lire.