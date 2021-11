Au Royaume-Uni, une étude révèle que le livre audio a réussi à s'imposer grâce à la pandémie

Le livre audio a longtemps peiné à s’attirer les faveurs des lecteurs. Mais c’était sans compter la pandémie et les différentes périodes de confinement, qui ont poussé beaucoup d’entre nous à s’essayer à cette forme de lecture. Les ventes de livres audio ont ainsi explosé au Royaume-Uni durant les six premiers mois de 2021, selon un récent rapport.

© Getty Images

Les enfants en font partie. Ils sont de plus en plus nombreux à plébisciter ces livres "parlés", qui ressuscitent un peu le souvenir des histoires du soir que lisaient les parents avant de s’endormir. Une étude du National Literacy Trust datant de juillet dernier a montré que 9,3% des enfants et adolescents britanniques en ont écouté un pour la première fois durant les confinements. Ils sont presque autant (9,6%) à en avoir plus "lu" pendant la même période.