Warcraft : une vache à lait caillé - © Tous droits réservés

Pourtant, “World of Warcraft” a fait les beaux jours de Blizzard et détient le record de la plus grande longévité pour un objet de ce genre : 14 ans. WoW est entré au Panthéon de la culture geek. Le pendant multi-joueurs de Warcraft est devenu un véritable phénomène de société dès sa sortie en 2004. Il est le MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) le plus joué au monde, ayant atteint jusqu’à 12 millions d’abonnés en 2010. Mais deux ans après avoir côtoyé les sommets, la saga n’a cessé de perdre des fidèles, excepté un sursaut pour les 10 ans en 2014 et en 2016 pour la sortie de l’extension “Legion”. Aujourd’hui, on estime le nombre de joueurs entre 6 et 7 millions. Une perte de vitesse mais une base d’utilisateurs qui reste quand même importante, raison pour laquelle Blizzard ne veut pas lâcher.

Ce qui se remarque au niveau des statistiques, c’est que le public du jeu est vieillissant et ne se renouvelle que très peu. Une grosse partie des joueurs sont en fait ceux de la première heure : plus de la moitié d’entre eux ont maintenant plus de 30 ans et restent sur WoW par pure nostalgie. Selon les avis des adeptes, en plus d’être déçus par la franchisation de leur jeu préféré, celui-ci aurait perdu en qualité avec des extensions aux quêtes beaucoup trop longues et une attente aussi trop étendue entre les différentes sorties. Les WoWers ont été pris d’un ennui encore plus grand quand ils ont vu que leur expérience ne comptait plus pour battre les “noobs”. Le jeu est devenu un circuit fermé de frustration auto-alimenté par les mauvais choix de l’éditeur.