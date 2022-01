Vous rechercher un livre que vous avez lu jeune ? Ce compte Instagram est pour vous

Instagram et les livres ont toujours fait bon ménage. C’est ce que laisse penser la grande popularité du hashtag #bookstagram , qui apparaît dans plus de 70,6 millions de publications. Le réseau social regorge de clichés thématiques de piles de livres ou de bibliothèques pleines à craquer. Mais ce n’est pas tout : les membres de la communauté littéraire d’Instagram se partagent leur ressenti sur leurs dernières lectures ou s’aident même à retrouver le nom de leur livre pour enfant préféré.

Les 34.000 abonnés de @myoldbook ont rapidement identifié l’ouvrage décrit : "The Do-Something Day" de Joe Lasker. La page abrite des centaines de publications similaires, certaines plus vagues que d’autres. Leurs auteurs disent que cela fait parfois des décennies qu’ils cherchent les références des livres qui ont marqué leur enfance. D’où leur grand soulagement lorsqu’ils les découvrent après des décennies, selon Marie-Pascale Traylor, la fondatrice de @myoldbook. "Il y a juste beaucoup de nostalgie sentimentale qui va avec ça", a-t-elle expliqué à la radio publique américaine NPR. "Je peux vraiment ressentir l’émotion lorsqu’ils m’envoient un message après avoir trouvé leur livre… et ils sont si heureux et si reconnaissants et c’est vraiment adorable".