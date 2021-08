Vous avez entre 18 et 36 ans, vous aimez écrire et êtes sensible à l'écologie? Ce concours d'écriture est fait pour vous!

La maison d'édition "Terre Urbaine" lance un jeu-concours à destination des 18-36 ans. Le principe ? Écrire une nouvelle dans le style littéraire de son choix sur le thème de l'écologie et des territoires. Le concours est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021. À vos plumes...!

Pas de revendication politique, préviennent les organisateurs du jeu-concours, qui encouragent un style littéraire "libre" pour porter une réflexion "écogéographique" et philosophique sur les enjeux actuels autour de l'écologie et des territoires.

"L'objectif de ce jeu-concours est de donner une place à la jeune génération dans les publications des éditions Terre Urbaine et de promouvoir la création littéraire chez les jeunes de moins de 35 ans. Il nous apparaît nécessaire de faire entendre la voix de ceux qui feront le monde de demain ; et de comprendre les sujets, les craintes, mais aussi les espoirs qui les animent aujourd'hui", explique la maison d'édition sur son site.

L’écologie est au cœur de notre cheminement, elle est notre démarche même. Il ne s’agit pas d’une revendication mais d’une évidence.

La nouvelle ne devra pas excéder les 30.000 signes espaces compris (soit environ 4500 mots) et devra être envoyée à l'adresse mail contact@terreurbaine.com, accompagnée de ce formulaire d'inscription avant le 31 décembre 2021. Pour lire le règlement complet, c'est par ici.

Le jury est composé de Sébastien Berlendis, écrivain Charlotte Fauve, journaliste Cédric Gras, écrivain-voyageur Anne-Solange Muis, géographe Thierry Paquot, philosophe Agnès Sinaï, journaliste Philippe Simay, philosophe. Celui-ci sélectionnera ensuite 8 à 10 nouvelles selon des critères précis (âge de l'auteur, longueur du manuscrit, sujet traité, qualités littéraires du texte). Ces nouvelles seront ensuite publiées aux éditions "Terre Urbaine" à travers un recueil de nouvelles et diffusées auprès du grand public en 2022. Le texte élu "meilleure nouvelle" recevra quant à lui un "prix spécial".

Lancées en 2020 par la docteure en géographie spécialisée en développement durable Anne-Solange Muis et le philosophe de l'urbain Thierry Paquot, les éditions Terre Urbaine sont spécialisées dans la thématique de l'écologie. Les ouvrages publiés répondent à une ligne éditoriale axée autour des enjeux urbains, avec la volonté "d'offrir des clés d'approche et de lecture pour faire de la Terre une demeure viable, joyeuse, juste et équitable pour tous", selon les mots des deux fondateurs. Le nom de la maison d’édition "Terre Urbaine" est d'ailleurs emprunté au livre éponyme de Thierry Paquot, paru en 2006 et réédité en 2016 aux éditions La Découverte. "Ce livre et ses cinq défis pour le devenir urbain de la planète correspondent bien à la ligne éditoriale de notre maison. Ils donnent à voir le processus à l’œuvre à l’échelle planétaire et pointent les cinq défis décisifs à affronter, visant le foncier, les mobilités, l’urgence écologique, la démocratie et l’urbanité combinée à l’altérité, qui sont à relever pour sauver cette Terre sans laquelle nous ne pouvons vivre, ni même survivre" peut-on lire sur le site de la maison d'édition.