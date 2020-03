"Vitamine P" comme poésie, une initiative de Françoise Lison-Leroy

"Vitamine P" comme poésie, un clin d'oeil Jean-Pierre Simeon.

Pourquoi ne pas afficher à sa fenêtre, un poème, pour le plaisir de la lecture d'un passant ? Une initiative salvatrice, qui fait chaud au coeur et redonne un peu d'énergie. L'aventure est née à Tournai, ville de la poésie, mais elle prête à marcotter...

Pascal Goffaux reçoit l'écrivaine et poétesse Françoise Lison-Leroy.

