"Vieille peau": le dernier roman très noir de Christophe Kauffman

"Vieille peau", un titre qui donne déjà le ton. Un ton sec, qui claque bien, comme son personnage principal. "Vieille peau", un roman noir. "Un p’tit noir bien serré comme celui qu’on aime prendre le matin avant d’aller bosser" souligne Christophe Kauffman. La quatrième de couverture donne elle aussi le ton : "J’ai toujours été sèche. Sèche de peau, de caractère, de gueule, même de cheveux. Sèche comme un coup de trique il aurait dit mon Charles." Charles, un des trois feus maris de l’octogénaire Paola, home-jackée pendant la nuit par trois jeunes pieds nickelés : " Il y a Djamila, Lipton et Jacquot. Ce sont trois racailles de banlieue qui s’attendent à tout, sauf à ce que la vieille résiste. Et elle va résister parce que dès l’enfance, elle a du lutter et affronter bien des choses. Elle a une force surprenante et finalement elle est peut-être encore pire que ces trois gamins qui espéraient partir facilement avec un peu de pognon. Et ça ne va pas être aussi facile que ça" explique Christophe Kauffman.

Langage cru, violence et humour noir

"Vieille peau" est alternativement raconté par l’octogénaire Paola et la jeune Djamila. "Je me suis amusé à faire parler deux personnages féminins qu’une soixantaine d’années séparent, chacune avec leur propre langage, avec leur propre verve" explique Christophe Kauffman " j’ai voulu restituer ce que pouvait être le langage des jeunes de notre époque et celui d’une vieille dame qui a bien vécu, qui a bien roulé sa bosse. C’est ça qui crée aussi la personnalité de ces deux femmes-là. Je crois qu’on est tous ancrés dans notre langage. La façon dont on parle nous façonne. Et cela vaut peut-être encore plus pour ces deux personnages-là". Paola la vieille roublarde aigrie et Djamila, une adolescente qui doit aussi se battre et ruser au quotidien pour survivre dans sa banlieue. Ces deux-là pourraient peut-être bien s’entendre. Le récit de "Vieille peau" est sous tension permanente, violent, cruel mais drôle aussi… drôlement noir. Le lecteur, si il rit, rira jaune.

Ambiance glauque

Au fur et à mesure que l’on avance dans cette histoire bien glauque, dans cet univers décati, on ne peut s’empêcher de se demander où Christophe Kauffman est allé chercher ce formidable personnage qu’est Paola. Un jour, l’auteur liégeois écrit sur un morceau de papier, les mots suivants : " une vieille louve". Il imagine alors un personnage de femme. " Je me suis dit que j’allais écrire l’histoire de cette vieille louve qui défend sa peau, comme elle l’a toujours fait, avec ce qui lui reste d’énergie. Et c’est ainsi que le personnage de Paola est né. Et puis je me suis demandé contre quoi une Paola se défend de nos jours. Dans les faits divers, elle se défend contre un home-jacking, une agression dans la rue ou contre du harcèlement… ça c’est dans les journaux tous les jours". Le roman "Vieille peau" est publié aux éditions du Basson, dans la collection Basson Rouge.