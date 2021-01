Ventes de livres : "La Familia grande" de Camille Kouchner s’empare de la première place en France

L’ouvrage La Familia grande, dans lequel Camille Kouchner brise le silence sur les abus sexuels qu’aurait commis son beau-père Olivier Duhamel sur son frère jumeau, s’empare de la première place du classement des ventes de livres établi par Edistat du 11 au 17 janvier.

Hervé Le Tellier, en tête des ventes pendant plus d’un mois, est relégué en deuxième position, devant le dernier tome de One Piece d’Eiichiro Oda.

Classement des meilleures ventes de livres en France du 11 au 17 janvier 2021 :

1. "La Familia grande", Camille Kouchner (Seuil)

2. "L’Anomalie", Hervé Le Tellier (Gallimard)

3. "One Piece – Edition originale – T.97", Eiichiro Oda (Glénat)

4. "A même la peau", Lisa Gardner (Lgf)

5. "Demon Slayer – T.15", Koyoharu Gotōge (Panini)

6. "One-Punch Man – T.22", One, Yûsuke Murata (Kurokawa)

7. "My Hero Academia – T.27 – One is justice", Kohei Horikoshi (Ki-oon)

8. "La Chronique des Bridgerton T.1, T.2", Julia Quinn (J’ai Lu)

9. "… Mais la vie continue", Bernard Pivot (Albin Michel)

10. "Le Consentement", Vanessa Springora (Lgf)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.