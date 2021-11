Ventes de livres : "Astérix et le Griffon" en tête de classement

La bande dessinée devance le Prix Goncourt 2021, "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr, entré à la deuxième place, et la nouvelle bande dessinée de Riad Sattouf, "Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma" , qui s’installe directement sur la troisième marche du podium.

1. "Astérix – T.39 : Astérix et le Griffon", Didier Conrad et Jean-Yves Ferri (Albert René)

2. "La plus secrète mémoire des hommes – Prix Goncourt 2021", Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey)

3. "Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", Riad Sattouf (Les Livres du Futur)

4. "Mortelle Adèle – Show Bizarre !", Mr Tan et Diane Le Feyer (Bayard Jeunesse)

5. "L’Inconnue de la Seine", Guillaume Musso (Calmann-Lévy)

6. "Premier sang – Prix Renaudot 2021", Amélie Nothomb (Albin Michel)

7. "Le Monde sans fin", Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici (Dargaud)

8. "Provence-Alpes-Côte d’Azur", Collectif Michelin (Michelin)

9. "Jack et la grande aventure du Cochon de Noël", J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse)

10. "Goldorak", Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac, Yoann Guillo (Kana)