Vente de livres rares : Une édition originale de "Frankenstein" bientôt aux enchères

Dans la préface de l'édition de 1831, Mary Shelley revient sur la genèse de son roman le plus connu. "Je me suis efforcée de penser à une histoire- une histoire qui rivaliserait avec celles qui nous avaient poussés à cette tâche. Une histoire qui s'adresserait aux peurs mystérieuses de notre nature, et qui éveillerait une horreur palpitante - une histoire qui ferait que le lecteur redouterait de regarder autour de lui, qui lui glacerait le sang et accélérerait les battements de son cœur".

Seuls 500 exemplaires de "Frankenstein" ont été imprimés le 1er janvier 1818, lorsque Mary Shelley le publie pour la première fois. Ils comprennent une préface écrite par Percy Shelley et une dédicace au père de l'autrice, William Godwin. Les éditions du roman dans les reliures d'origine sont extrêmement rares sur le marché. C'est la première fois que l'une d'entre elles apparaîtra aux enchères depuis 1985, selon Christie's.

Elle pourrait atteindre entre 200.000 et 300.000 dollars (entre 168.480 et 252.720 euros), lorsqu'elle passera sous le marteau le 14 septembre durant la vente "The Exceptional Literature Collection of Theodore B. Baum: Part One". A cette occasion, les bibliophiles pourront aussi tenter de mettre la main sur une édition originale de "L'Origine des espèces" de Charles Darwin et un exemplaire complet du "Second Folio" de William Shakespeare. Le premier lot est estimé entre 80.000 et 120.000 dollars (entre 67.392 et 101.088 euros), tandis que le second pourrait être adjugé 250.000 dollars (environ 210.600 euros).

"M. Baum a constitué sa bibliothèque au fil des décennies, attendant patiemment que chaque titre arrive sur le marché, soit par l'intermédiaire de marchands privés, soit aux enchères", a expliqué à Penta Heather Weintraub, spécialiste des livres et manuscrits chez Christie's. "Presque tous les livres ont en commun un état remarquable et une provenance impeccable".

Les différents livres de la collection de Theodore B. Baum seront exposés du 9 au 13 septembre dans les galeries new-yorkaises de Christie's.