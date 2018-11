Vente de livres de la CINEMATEK

Comme chaque fin d’année depuis six ans, l’institution se débarrasse de ses livres en double exemplaires, l’occasion de dénicher quelques pépites.

La Cinémathèque royale a été créé en 1938 sous l’impulsion de trois hommes, Henri Storck, André Thirifays et Pierre Vermeylen. C’est en 2009 que l’enseigne devient la CINEMATEK pour évoquer le fait qu’elle s’adresse aux deux communautés et sa biculturalité. Les missions de l’institution d’utilité publique sont celles de conservation du patrimoine cinématographique en établissant une collection large portant un intérêt esthétique, techniques et historique, de réunir une documentation complète et variée qui a rapport avec le cinéma et assurer la consultation des films et documents.

C’est une partie de cette documentation sur le cinéma que la CINEMATEK mettra donc en vente, afin de se débarrasser des exemplaires en trop et pouvoir en acquérir des nouveaux. Ces ouvrages peuvent être des monographies sur des réalisateurs ou acteurs, des études thématiques mais aussi des DVD édités par l’institution. Les livres peuvent être plus ou moins anciens et rares, avis aux amateurs.