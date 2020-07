"Veiller au grain", quel grain ?

Hissez haut, matelots !

Pour mieux la comprendre, levons les voiles et projetons-nous dans l’univers – non pas agraire mais maritime – du milieu du XIXe siècle. À mille lieues du fruit de végétaux auquel on l’assimile, le "grain" constitue, ici, une tempête de vent imprévisible, un coup de vent brutal et soudain dont il faut se méfier.

À l’époque, cette bourrasque était particulièrement crainte par les marins qui devaient se préparer aux rafales, aux averses de pluie ou de grêle, parfois de neige, qui l’accompagnaient. Un bon matelot devait donc faire preuve d’une extrême vigilance pour pouvoir réagir si un "grain" s’abattait sur son navire.