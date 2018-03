Une salle de lecture de journaux flambant neuve pour la Bibliothèque royale

La Bibliothèque royale de Belgique inaugurait vendredi sa toute nouvelle salle de lecture des Journaux et Médias contemporains, aboutissement de plus d'un an de travaux. Cette salle flambant neuve - avec vue imprenable sur le Mont des Arts - sera accessible au public dès le lundi 12 mars. Elle fait partie d'un projet de rénovation approuvé par le secrétariat d'Etat à la Politique scientifique qui comprend aussi un nouveau système informatique de gestion des collections, opérationnel d'ici deux mois.

"Nos salles sont toujours aussi prisées du public mais il nous fallait aller à la rencontre de ce que recherchent aujourd'hui les personnes qui viennent en bibliothèque", explique Sara Lammens, directrice générale de la Bibliothèque royale.

Réalisée avec un budget d'un demi-million d'euros, la salle proposera une capacité d'accueil des lecteurs désormais doublée. "Cette rénovation qui s'inscrit dans la volonté plus large de faire évoluer la Bibliothèque avec son temps permettra d'offrir aux lecteurs de meilleures conditions d'accueil", indique Marc D'Hoore, conservateur de la section Journaux et Médias contemporains de la Bibliothèque royale de Belgique.