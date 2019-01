Une nouvelle venue dans le paysage médiatique, la revue "Sabir"

C’est suffisamment rare pour le souligner, une nouvelle revue littéraire apparaît en ce début d’année. Sabir dévoilera son premier numéro le 26 janvier prochain en présence des auteur.e.s.

La nouvelle revue littéraire Sabir souhaite se démarquer et adopter une vision et une feuille de route singulière. Contemporaine, décloisonnée et singulière sera sa ligne éditoriale. Sabir donnera la part belle à la création de tous horizons, par des auteur.e.s plus ou moins aguerri.e.s mais qui possèdent tou.te.s un univers personnel et qui mérite le coup d’oeil. Différents champs seront explorés dans le premier numéro : poésie, écriture théâtrale, nouvelles, essais et formes plus expérimentales.

Le premier numéro de Sabir mettra en lumière le rapport des écrivain.e.s avec l’autocensure ou comment les normes agissent sur les écrits, implicitement, explicitement ou comment s’en défaire. Il s’agira ici d’interroger le principe de liberté d’expression personnelle et donc de ses propres barrières. La soirée de lancement débutera par une présentation de “Sabir” suivie de lectures, performances et ponctuée de musique.

Le collectif est composé de Pauline Allié, Mathias Domahidy, Lucie Guien, Anne Lebessi, Eva Anna Maréchal et Maud Marique. Le graphisme et dessin de caractère sont signés Louise Boiron et Antonin Bertrand.