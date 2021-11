Une maison d'édition offre des livres personnalisés pour les enfants hospitalisés et leur famille

Ce projet est inspiré de "I Give You the Moon" de l’autrice et illustratrice Ffion Jones, que Ventorros a publié en novembre dernier. Ce livre suit les aventures de Baran, un garçon de huit ans souffrant d’un cancer rare, et de sa sœur cadette, Leyla. Fflion Jones l’avait spécialement écrit pour les deux enfants, qui en ont chacun reçu un exemplaire avant le décès de Baran. "Nous pensons que c’est une merveilleuse façon de perpétuer la mémoire de Baran. C’était un garçon très spécial, pas seulement pour nous, sa famille, mais aussi pour tous ceux qui l’ont rencontré ou ont entendu parler de lui", avait déclaré leur mère, Annabel Akarca, au Boston News.