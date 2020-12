Une lettre sur le confinement de la poétesse Elizabeth Barrett Browning aux enchères

Elizabeth Barrett Browning - © Domaine Public

Une période de solitude qu’elle décrit dans une lettre manuscrite, qui sera mise aux enchères chez Bonhams le 17 décembre prochain.

Dans cette lettre datée du 10 juin 1839, Elizabeth Barrett Browning décrit à son cousin ses semaines de convalescence dans la ville britannique de Torquay, à la suite de ce qui semble être une bronchectasie ou une tuberculose ulcéreuse.

Une vie solitaire durant laquelle toute visite lui était formellement interdite par son médecin.

Depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, nous sommes ensemble… Je n’ai pas quitté ma chambre

écrit-elle. Face à cet isolement total, Elizabeth Barrett Browning dit beaucoup regretter sa vie de famille à Londres, à tel point qu’elle affirme dans sa lettre, "je crois que je n’ai jamais aimé mon très cher Papa et tous les autres, jusqu’à ce que je les quitte".

Aussi nostalgique soit-elle, la poétesse reste persuadée que sa convalescence n’est plus qu’une question de semaines, écrivant que "en pleine connaissance des incertitudes particulières de ma plainte, je me considère, et suis convaincue par le médecin qui me soigne, que je vais mieux". Malheureusement, son état ne s’améliorera pas avant plusieurs années, une période durant laquelle elle devra également faire face aux décès de ses deux frères.

Bonhams estime que cette lettre manuscrite pourrait être adjugée entre 1600 et 2700 euros lors de la vente "Fine Books, Atlases, Manuscripts & Historical Photographs", qui se tiendra à Londres.