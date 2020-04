Une histoire pour enfants raconte la pandémie de coronavirus, vous pouvez la télécharger gratuitement

Il n’est pas toujours facile de trouver les bons mots pour expliquer aux enfants la pandémie de coronavirus.

Les enfants aussi sont touchés par la crise sanitaire que nous traversons. Ils ne vont plus à l’école, ne peuvent plus voir plus leurs amis, ni aller à leurs activités extrascolaires. Ils ont beaucoup de questions à poser concernant ces nouvelles règles de vie et il n’est pas toujours facile d’y répondre avec des mots et des concepts simples, sans les effrayer.

"Petit Gramme", une papeterie créative basée à Paris a peut-être la solution pour expliquer aux plus petits la pandémie que nous traversons. Sur son compte Instagram, la papeterie a publié une histoire à télécharger et à imprimer à la maison pour pouvoir la lire aux enfants. Si vous n’avez pas d’imprimante chez vous, comme il s’agit d’un format PDF, vous pouvez aussi la lire sur tablette ou ordinateur.

Dans "Le jour où la terre s’arrêta", toutes les étapes de la pandémie mondiale sont expliquées simplement. Des étals de marché où la maladie a démarré, à sa transmission au reste du monde. Du manque de place dans les hôpitaux, au confinement.

Il y a même un mot sur le pangolin, ce drôle d’animal au centre de toutes les discussions : "Un jour, ce petit mammifère à écailles fut mordu par une terrible chauve-souris porteuse d’un dangereux virus. Il fut attrapé, puis vendu sur un marché dans une ville du centre de la Chine. Alors, le virus passa du pangolin à l’Homme… Pauvre Pangolin, victime malgré lui…"

Sur le compte Instagram de la papeterie, les parents sont nombreux à les remercier pour l’initiative. On peut notamment lire le témoignage de cette maman : "Je l’ai lue à mon fils de 4 ans, il était déjà au courant de tout mais ça lui a plu et moi j’ai été émue en lui lisant" ou de ce papa : "Imprimée et lue ce matin. Nous avons beaucoup aimé. Un grand merci pour ce très joli partage. Prenez soin de vous."

Téléchargez l’histoire "Le jour où la terre s’arrêta" ici. En espérant que ces quelques mots et dessins pourront rassurer et apporter des réponses aux questions de vos petits bouts !