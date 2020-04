Une façon ludique de ranger sa bibliothèque par Bruno Coppens

L’humoriste et comédien Bruno Coppens profite de ce confinement pour mettre de l’ordre dans sa bibliothèque et vous mettre au défi par la même occasion…

Peut-être que vous profitez du confinement pour vous replonger dans votre bibliothèque à la recherche de livres à (re) lire ou pour simplement y mettre de l’ordre, nettoyage de printemps oblige.

Profitez de cette occasion pour jouer avec Bruno Coppens. Sur sa page Facebook, l’humoriste a lancé un défi à ses fans. Le jeu s’appelle "Union Livres" et en voici les règles : "C’est tout simple : vous regardez votre bibliothèque et réunissez 3 titres qui ensemble forment une phrase comique, poétique, politique, mystérieuse…" explique Bruno Coppens sur sa page Facebook et son Instagram.

L’humoriste a lui même publié la phrase suivante "Je vais passer pour un vieux con : "C’était mieux avant Nom de Dieu !" composée des livres des auteurs suivants : Philippe Delerm, Howard Buten, Philippe Grimbert.

L’humoriste a reçu plusieurs réponses originales. En voici une sélection :

- "Et je danse aussi, en camping-car, en toute impunité !" composée avec les livres d’Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat, Ivan Jablonka et Jacqueline Harpman.

- "Moi qui n’ai pas connu les hommes, 20 après, ça déménage !" composée avec les livres de Jacqueline Harpman, Alexandre Dumas et Lucy-Anne Holmes.

- "Mon traître, guide des égarés, entre terre et lumière" composée avec les livres de Sorj Chalandon, Jean d’Ormesson et Rosinsky.

- "Le sagouin purge le mal du pays" composée avec les livres de François Muriac, Sofi Oksanen et Patrick Roegiers.

A votre tour de jeter un œil dans votre bibliothèque pour composer une phrase originale. On attend vos compositions !