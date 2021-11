Une étude pointe du doigt un "book blues " chez les jeunes britanniques

On offre souvent des livres aux bambins pour les accompagner dans leur éveil au monde. Mais ce n’est pas forcément le cas partout dans le monde. Un nouveau rapport souligne que plus de 400.000 enfants et adolescents britanniques n’ont pas un seul ouvrage chez eux. Un phénomène qui pourrait entraver leurs perspectives scolaires, sociales et économiques.

Le National Literacy Trust a interrogé 34.435 enfants et adolescents sur leur habitude de lecture entre janvier et mars 2021. L’association britannique a découvert que près de 6% d’entre eux ne possèdent aucun livre. Sans surprise, cette tendance est particulièrement marquée chez les enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits (9,2%). Les adolescents ne semblent pas, non plus, avoir une bibliothèque très fournie. Près de 20% des jeunes de 14 à 18 ans disent ne pas avoir leurs propres livres à la maison, contre 8,2% chez leurs cadets, les 8-14 ans.