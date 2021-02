Un vent nouveau souffle sur la Foire du Livre de Bruxelles

Prix littéraire, activités tout au long de l’année, ouverture vers de nouveaux publics : la crise sanitaire a boosté le désir de changement de la nouvelle équipe de la Foire du Livre.

Pandémie de Covid-19 oblige, pas de Foire du Livre à Tour et Taxis cette année. Mais cette situation exceptionnelle a donné un coup d’accélérateur aux nouvelles options prises par Marie Noble et Tanguy Roosen, les nouveaux responsables de la Foire fraîchement désignés. Devenir plus qu’une librairie éphémère Si la Foire du Livre c’est d’abord une gigantesque librairie où on peut écouter des auteurs, obtenir une dédicace, emmener ses enfants au rayon bédé et littérature jeunesse et découvrir des petits éditeurs, le rôle émancipateur de la lecture s’est quelque peu perdu dans les allées de ce grand marché. La nouvelle équipe veut redonner du sens à la lecture. Elle se présente comme médiatrice entre les talents, les lecteurs.trices et les futur.e.s lecteurs.trices. Au-delà de l’événement grand public, La Foire du Livre de Bruxelles développera, tout au long de l’année, d’autres projets littéraires et sociétaux.

4 images Foire du Livre 2020 © Melanie Colet HELB

Une édition 2021 exceptionnelle, au-delà des murs de Tour et Taxis. Cette année, la foire se transforme en un festival littéraire d’une dizaine de jours. Il se déroulera du 06 au 16 mai en différents endroits de la ville et en Wallonie. Des endroits aux jauges réduites. Des lieux prestigieux, des lieux de culture, des lieux inhabituels, mais aussi des commerces "pour soutenir la relance économique en mai". Des rencontres, des lectures, des débats et un grand invité d’honneur en la personne du romancier, poète et traducteur italien Erri de Luca. Un humaniste engagé. Le détail des lieux et des rencontres sera dévoilé en avril.

4 images Erri de Luca, invité d'honneur 2021 - Foire du Livre de Bruxelles. © creative commons

Focus sur la littérature suisse Pendant le festival, du 06 au 16 mai, une délégation d'auteur.trice.s ira à la rencontre du public et une Quinzaine du livre suisse est organisée dans le réseau des librairies francophones. Tout au long de l’année, un stand où l’on nous promet " une véritable expérience sensorielle " nous plongera dans le multiculturalisme suisse. Le Prix Foire du Livre de Bruxelles Ce nouveau prix sera destiné aux jeunes auteurs et autrices belges francophones qui ont publié un premier ou un deuxième roman. Les genres littéraires seront multiples. Cette année le prix récompensera un roman noir. Roman policier, thriller, roman noir historique, dystopie… Une appli de rencontres entre lecteurs flamands et francophones Depuis 3 ans, Flirt Flamand se veut le tiret entre les littératures flamandes et francophones en organisant des rencontres entre auteur.trice.s des deux communautés. Cette année, Flirt Flamand et Flanders Literature veulent aussi rapprocher les lecteur.trice.s flmands et francophones. Ils ont créé le MatchMaker, une sorte de Tinder littéraire. Un algorithme ingénieux qui, sur base de vos goûts littéraires, entreprend de trouver votre âme soeur dans l’autre moitié du pays. Lize Spit et Thomas Gunzig se sont trouvé grâce au MatchMaker. Rendez-vous sur www.flirtflamand.be pour créer votre profil. Durant le festival, une rencontre littéraire par jour s’y déroulera aussi.

Brussels, City of stories Bruxelles compte 180 nationalités. Ca en fait des vécus différents et des histoires à raconter. C’est la proposition de Brussels, City of stories. 5 rendez-vous dans l’année pour des lectures publiques assurées par des bruxelloi.se.s. L’objectif est de toucher un public large et mixte via les bibliothèques, les maisons de jeunes et d’autres structures. Le programme Objectif Lire Nous ne sommes pas égaux face à l’accès à la lecture. Pour des raisons sociales, culturelles ou économiques, certain.e.s en sont éloignés. Le programme Objectif Lire visera les aînés, les personnes en situation de handicap, les détenu.e.s ou encore les primo-arrivant.e.s. La publication d’un recueil de textes par la Foire du Livre de Bruxelles Editions est prévu chaque année. Pour concrétiser ce renouveau de la Foire du Livre de Bruxelles – la première édition date de 1969 – un nouveau logo en forme d’accolade, symbole de rassemblement, viendra identifier toutes les activités de la Foire. Festival : du jeudi 6 au dimanche 16 mai 2021 A Bruxelles et en Wallonie