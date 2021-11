Un second volume viendra bientôt compléter le succès du phénomène planétaire " View from my window"

Le 17 novembre prochain, le second volume du livre à succès "View from my window" , sortira un an après la sortie du premier. Ce nouveau volume de 370 pages s'inscrit dans une dynamique complètement différente de celle du premier.

Photo de couverture du livre "View from my window" © 2021 VIEW FROM MY WINDOW - Barbara Duriau

View from my window n’est pas un livre comme les autres. En effet, le livre s'apparente à un réel voyage pour le lecteur. De New York à Moscou en passant par Bruxelles, Tokyo, Venise, Kuala Lumpur, São Paulo, Sydney, Darjeeling, le livre s'accompagne de photos et d'histoires originales, émouvantes , poignantes, et drôles. L'ouvrage devient alors aux yeux du lecteur une sorte d'album de famille inédit et planétaire.

Le nouveau volume mettra à l'honneur toutes ces personnes qui ont tissé des relations, connexions et amitiés grâce au phénomène "View from my window". En effet, le groupe ne cesse de se matérialiser par de vraies rencontres et va jusqu'à créer une réelle communauté mondiale.