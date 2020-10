Un roman inédit de Simone de Beauvoir sort en librairie

Un Jour dans l'Histoire - Simone de Beauvoir et les femmes, une double vie ? - 17/07/2020 13h15 : "Simone de Beauvoir et les femmes, une double vie ?" Nous sommes le 18 décembre 1941. Madame Sorokine adresse une plainte à M. le procureur de l'Etat français près du tribunal de la Seine : « J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants, déposant plainte contre Mlle de Beauvoir, professeur agrégée de philosophie au lycée Camille Sée, habitant actuellement Hôtel Mistral, 24 rue Cels, Paris XIVe, pour avoir abusé, en sa qualité de professeur de ma fille mineure : Sorokine, Nathalie. née le 18 mai 1921 à Constantinople et avoir commis le délit d'excitation de mineure à la débauche (... ) . Je dépose cette plainte moi-même, car je suis séparée de mon mari et ma fille habitait avec moi. Je charge Maître Georges Desbons, avocat à la cour d'appel, de suivre la présente plainte. » Le 17 juin 1943, Simone de Beauvoir sera suspendue de l'Éducation nationale. Elle sera réintégrée à la Libération par arrêté du 30 juillet 1945, mais n'enseignera plus jamais. Quelles ont été ses rapports avec les femmes, elle que l'on a présentée comme le symbole des luttes féministes. La question est complexe et la réponse mérite la nuance. Invitée : Marie-Jo Bonnet, historienne et militante historique de la cause féministe. « Simone de Beauvoir et les femmes » Editions Albin Michel. 13h45 : TC Boyle et l'expérience Biosphere 2 1991, en plein désert américain, 4 femmes et 4 hommes entrent dans ce qu'on doit bien appeler une grosse boîte hermétique. Ils y resteront deux ans. Ce projet un peu fou, sensé tester la vie en vase clos, en vue d'un voyage très longue distance dans l'espace, a bien eut lieu. Biosphère 2, c'est son nom (puisque la Biosphère 1 n'est autre que la terre) fut un fiasco retentissant et une expérience unique dans l'histoire du confinement. Faim, manque d'oxygène, paranoïa, conflit, et autres joyeusetés furent le quotidien au sein de Biosphère 2. Il n'en fallait pas plus pour donner envie à notre écrivain TC Boyle pour narrer cette histoire de fou, et pourtant bien réelle. Dans son livre, les Biosphériens se nomment des Terranautes, dont le livre leur emprunte son titre du livre. Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis