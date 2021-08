Un livre, une phrase : quand le roman s’affranchit de la ponctuation

Le second est abscons. "On se perdrait à chercher un sens à ce livre dont les phrases sécrètent d’une façon vertigineuse ses propres métamorphoses", estime à l’époque Le Nouvel Observateur. Pour le célèbre linguiste Roland Barthes , un ami de Sollers, entre la phrase "artefact" et "la bouillie", "une troisième forme apparaît, qui garde de la phrase sa séduction langagière, mais évite sa découpe, sa clôture" (revue "Critique").

"Ce n’était pas le projet au départ", confie à l’AFP l’écrivain, qui a songé à cette forme en éditant (au Seuil) "Les Lionnes" de l’Américaine Lucy Ellmann, monologue sans ponctuation six fois plus long, avec 1150 pages.

Sollers récidivera en 1981 dans "Paradis", sans ponctuation encore, et plus connu. Quand il lit à voix haute ce récit, on entend des virgules et points invisibles à l’œil. "C’est un parti pris esthétique", explique-t-il alors à la télévision.

D’autres avatars à la même époque sont moins connus, depuis "Eden, Eden, Eden" de Pierre Guyotat (1970), inventaire d’horreurs de la guerre d’Algérie entre des milliers de points-virgules, jusqu’à "La Danse du fumiste" (1979) du Belge Paul Edmond, monologue d’une seule phrase… coupé par un point-virgule en plein milieu.

Parmi les expériences récentes, certaines ont rencontré un gros succès.

"Zone" de Matthias Enard, lecture exigeante qui parle des conflits des Balkans et du Proche-Orient, a cumulé prix décembre 2008 et prix du Livre Inter en 2009.

Les éditions du Tripode elles-mêmes avaient sorti en 2016 "Anguille sous roche" du Comorien Ali Zamir, où une migrante en train de se noyer revoit défiler toute son existence. "Récit éblouissant", a dit un jour le président Emmanuel Macron devant l’Académie française.

"Verre cassé", monologue humoristique qui avait révélé le Congolais Alain Mabanckou en 2005, et qui ne compte que des virgules et des guillemets, a été classé 99e meilleur livre du siècle par le quotidien britannique The Guardian en 2019. "C’est un roman qui est raconté par un soûlard, qui boit tous les jours […] Il ne devait pas être gêné par la ponctuation, il devait laisser les choses couler", avait alors expliqué l’auteur à la chaîne Africanews.

Dans "Mort aux girafes", le narrateur est au contraire extrêmement lucide, et on finit par oublier l’absence de points. Son auteur voulait "que ce soit clos, grammaticalement cohérent et que tout s’enchaîne avec naturel. Laisser aller la folie du discours, et d’un autre côté maintenir une rigueur de la langue".