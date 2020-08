Un "h" trompeur dans l'expression "Faire chou blanc"

Contrairement à ce que vous pensez, l’expression n’a rien à voir avec le légume ! Incroyable mais vrai, "faire chou blanc" fait en réalité référence à une histoire de jeu de quilles racontée dans un patois berrichon.

Retour au XVIe et plus particulièrement dans le Berry, une province française sous l’Ancien-Régime, équivalente aujourd’hui aux départements de l’Indre et du Cher situés au centre du pays.

À cette époque, le jeu de quilles est fort apprécié et pratiqué par les Berrichons. Le vocabulaire du jeu voulait qu’on parle d’un "coup blanc" lorsqu’aucun point n’avait été marqué par le joueur.