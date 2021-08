Un festival pour "affronter ensemble" l’urgence environnementale

Face au changement climatique, aux menaces pesant sur la biodiversité, scientifiques, artistes, et militants écologistes dessineront des pistes pour changer la société lors du festival "Agir pour le vivant" à Arles (Bouches-du-Rhône), avec l’espoir d’organiser un volet africain en 2022.

"On ne s’en sortira pas si on ne se met pas dans une posture de coopération", entre la science et d’autres mondes et disciplines, a souligné pour l’AFP l’ancienne ministre française de la Culture et présidente du directoire des éditions Actes Sud, Françoise Nyssen, co-organisatrice de la deuxième édition de ce festival qui a débuté dimanche soir.

Le dernier rapport de l’ONU sur le climat estime que le seuil de +1,5 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle sera atteint autour de 2030, 10 ans plus tôt que dans les précédentes projections, menaçant l’humanité de nouveaux désastres "sans précédent".

"Il faut affronter cela ensemble", poursuit cette biologiste de formation devenue éditrice, qui déplore "la pensée en silos".