Un des meilleurs magazines américains met en ligne 15 années de publication

Le magazine subversif américain a décidé de rendre accessible toutes ses archives en ligne pour notre plus grand plaisir.

The Believer est un magazine américain bimensuel composé d’interviews, d’essais, de critiques et autres chroniques. Il a été fondé en 2003 par les écrivains Heidi Julavits, Vendela Vida et Ed Park, la publication a acquis une très bonne réputation et a même été cinq fois nominée pour le National Magazine Award, une prestigieuse récompense outre-Atlantique. The Believer est particulièrement apprécié pour son décalage dans le paysage médiatique, les journalistes et écrivains qui oeuvrent dans ses pages ont la volonté de produire des entretiens intimes, des critiques sincères et des essais originaux. En plus de son contenu textuel brillant et de faire émerger des talents, le magazine est illustré par un artiste de génie, le grand Charles Burns (Black Hole).

D’abord publié à San Francisco, il est désormais imprimé par le Black Mountain Institute de l’Université du Nevada à Las Vegas. L’équipe du magazine a décidé de mettre en ligne 15 années de publication gratuitement en ligne sur son tout nouveau site web. Les différents numéros sont classés par année de publication.

Les archives sont à consulter (en anglais) ici et ça vaut le détour.