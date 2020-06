Trois booktubeurs pour nous suggérer des idées de lectures

Rencontre avec trois jeunes femmes qui mettent en quatre, et notamment à travers des mises en scène amusantes pour nous raconter l’intrigue de mille et un ouvrages. Au programme, des grands classiques, comme "La Princesse de Clèves", "Les derniers jours d’un condamné", mais aussi des sélections particulières comme "5 livres pour être heureux", ou encore des séries de vidéos consacrées au manga.

Podcasteuse littéraire, professeur de lettre, Anestesia nous fait part de ses lectures aussi sous forme de vidéos sur YouTube. Parmi ses sujets de prédilection, "une dose de féminisme, de littérature étrangère et une profonde envie de partager l'amour de la littérature loin des cadres universitaires ou élitistes." Pour ceux qui n'en auraient pas assez, son podcast "La Rencontre Fortuite" est à retrouver sur Spotify.

Le Mock

Direction Lyon, avec Le Mock, une chaîne YouTube tenue par Redek et Pierrot. Ces deux compères aiment à vulgariser la littérature classique au fil de leurs vidéos, mais pas que. En plus de nous aider à "Comprendre en profondeur "Le Mariage de Figaro"", les deux YouTubers évoquent aussi l'actualité littéraire et artistique, notamment avec leur "Pour ou Contre" consacré aux auteurs du moment comme Michel Houellebecq ou Marc Levy.