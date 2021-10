Thomas Jean, photographe animalier en milieu urbain : "La ville regorge d’une faune sauvage insoupçonnée"

A 30 ans, le photographe n’a pas changé. Il aime toujours autant observer les espèces sauvages installées en ville et en a même fait sa spécialité. Depuis 2017, Thomas Jean partage sa passion et ses bons conseils sur les réseaux sociaux sous le nom "La Minute Sauvage". La qualité de son travail a déjà été récompensée au Festival international Nature Namur et ses photos ont déjà été exposées au parlement bruxellois.

Son premier appareil photo, Thomas Jean l’a reçu à 14 ans. C’était un argentique. Il a usé les pellicules de celui-ci en immortalisant la nature qui l’entourait. "Du mieux que je m’en souvienne, mon intérêt pour la faune et son observation a débuté très jeune. Enfant, je me baladais régulièrement avec mon père en forêt de Soignes. Il m’y emmenait pour faire de la course à pied mais j e passais plus mon temps à m’arrêter pour admirer les chevreuils " confie-t-il.

Depuis tout petit, le photographe et vidéaste animalier Thomas Jean observe avec attention la nature qui l’entoure. Il a fait de Bruxelles son terrain de jeu et photographie depuis près de 20 ans la faune sauvage qui cohabite avec les citadins : chevreuils, couleuvres, renards, chouettes, écureuils… La nature est belle pour qui sait l'observer!

Le photographe vient de sortir son premier livre dont le nom "Coexistence" n’est pas anodin. En 145 pages, il démontre en photos que la nature est bel et bien présente en ville et qu’elle cohabite avec les humains, du mieux qu’elle peut. "Depuis que j’ai commencé à prendre des photos j’ai pu remarquer qu’avec le développement de la ville et son urbanisation, il y a énormément de milieux semi-naturels qui ont été détruits par des projets immobiliers et avec eux, ont déserté un certain nombre d’espèces assez incroyables qui étaient présentes à l’époque à Bruxelles. Aujourd'hui par exemple la gorgebleue à miroir qui nidifiait à Bruxelles sur la friche de Tour et Taxi n'est plus observable. Ce n’est malheureusement pas la seule espèce à avoir disparu de notre capitale."

En tournant les pages du livre, on s’émerveille mais on s’indigne aussi. Notamment en découvrant cette photo d’une cigogne prise au piège par un sac plastique. "Cette photo a été prise dans un centre de tri de déchets. Je les ai contactés car je savais que des cigognes s’y rendent régulièrement pour se nourrir. Le jour où j’y suis allé, j’ai vu arriver une cigogne avec un sac plastique qui l’entravait au niveau du cou et des pattes. J’ai voulu prendre cette photo pour mettre en exergue les réponses que l’on offre sur la question environnementale. Ironie du sort, sur ce sac plastique on peut voir le logo 'eco' hautement symbolique mais qui résume assez bien la manière dont le monde politique répond à la crise environnementale et climatique."

Avec son livre, Thomas Jean souhaite conscientiser et alerter quant à la situation de la faune sauvage dans notre capitale : "A Bruxelles on a vraiment la chance d’avoir une biodiversité encore intéressante ! Ce livre est là pour en témoigner et pour sensibiliser sur le fait que la situation reste délicate et que si on continue dans le sens que prend actuellement le gouvernement bruxellois, il ne restera bientôt plus grand-chose à observer." nous confie le photographe.

Le livre "Coexistence" a pu voir le livre grâce à un crowdfunding. Il a été produit en Belgique auprès d’un imprimeur écolabellisé. Vous pouvez vous le procurer ici.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés par l’observation animalière en milieu urbain, sachez que Thomas Jean va réorganiser des sorties guidées en groupe dès 2022. Pour vous tenir au courant des différentes actualités de ce talentueux photographe, nous vous invitons à suivre sa page Facebook et ses comptes Instagram et Youtube !

Enfin, les très belles photos de Thomas Jean seront bientôt à découvrir dans le cadre de deux expositions :

Du 20 au 24 octobre dans le cadre du Festival International Nature Namur

Tout le mois de novembre au sein de la Galerie Bortier à Bruxelles

Bonne observation !