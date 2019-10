Sylvain Tesson sur la première marche du classement des ventes de livres

Sylvain Tesson et Vincent Munier présentent le livre "La panthère des neiges" - 21/10/2019 "Cette vision [de la panthère], qui semble descendue du ciel vous ramène au plus profond de vous-même" estime l'écrivain Sylvain Tesson, venu jeudi sur France Inter présenter son livre "La panthère des neiges" avec le photographe Vincent Munier, qui raconte leur quête photographique et naturaliste au Tibet. Retrouvez tous les entretiens de 8h20 sur https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite