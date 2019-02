"Sous les plis, la page" : l'engagement du papier

La librairie saint-gilloise Joli Mai ouvre une fenêtre sur les formes d’engagements artistiques à travers des objets et des livres. Le vernissage aura lieu le 7 février.

La librairie Joli Mai a déménagé en avril 2018 pour s’installer Rue de Roumanie, en contrebas de la Maison Communale de St-Gilles. Nichée au coeur du quartier, cette petite librairie indépendante propose depuis quelques années une ligne éditoriale particulière. Sous l’impulsion de Gilles Martin, qui avait fondé les éditions Aden, Joli Mai se démarque du modèle des grandes librairies. Elle propose en effet des titres peu connus, belges, et appuie sur la qualité plutôt que la vente. Grâce à cette ligne de conduite courageuse et l’organisation de rencontres et expositions, Joli Mai a acquis une notoriété à St-Gilles et au-delà.

Toujours dans son optique engagée, la librairie propose une exposition de livres-objets réalisés par les étudiants en graphisme et illustration de 3e bachelier à l’ESA-St-Luc. “Sous les plis, la page” se fait le miroir de formes d’engagement particulières et singulières. L’exposition est l’occasion de donner à voir des univers propres mais aussi de découvrir une librairie de quartier de qualité.