Sirop, le nouveau magazine créé par deux liégeois passionnés de lecture

Sirop, c’est un magazine 100% liégeois qui repose sur trois piliers : des gens, des articles et des adresses. Ce mook gratuit est le fruit du travail acharné de Kathleen Wuyard et Clément Jadot, deux passionnés de lecture, de culture, de la cité ardente…

"En tant que lecteurs compulsifs, cela fait longtemps qu’on pense à ce projet. Le premier confinement nous a permis de vraiment y réfléchir ", expliquent Kathleen et Clément, les initiateurs de "Sirop". "Nous avons des bibliothèques qui débordent dans toutes les pièces de la maison. Créer notre magazine, c’est la possibilité d’avoir la main complète sur un produit ; du design, au choix du papier, en passant par la distribution".

Dans ce premier numéro automne-hiver, la culture au sens large représente un élément phare du programme… C’est d’ailleurs le groupe flamand "Vive la fête" qui inaugure la couverture : "le plus wallon des groupes flamands", selon les créateurs du magazine. Au programme du côté culturel, vous découvrirez aussi des portraits de sorteurs du célèbre Carré liégeois et des entretiens avec trois acteurs du secteur culturel wallon, notamment avec le programmateur du festival Les Ardentes.

Parler culture nous tenait à cœur. Ce secteur est très chamboulé depuis mars, on voulait les soutenir et les remettre à la page.

En plus de la culture, Sirop (le cousin cool de "Boulettes Magazine") aborde aussi des sujets lifestyle ou sociétaux, à travers notamment des articles long format… pour les Liégeois et les Wallons. "Notre volonté est de sortir du chauvinisme liégeois. Les lecteurs retrouveront des adresses centrées sur Liège mais nous voulons aussi intéresser des gens au-delà de Liège, et emmener les Liégeois hors de leur province."

Distribué gratuitement chez plusieurs commerçants, le magazine peut aussi vous parvenir via la Poste, à moindres frais. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site sucré de Sirop.