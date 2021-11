Silent Revolt : le livre et la bière qui rendent hommage à la création urbaine

Né en pleine période de lockdown entre novembre et décembre 2020, le livre Silent Revolt a décidé de mettre à l’honneur le sticker. Fenêtre d’expression souvent oubliée, le sticker de rue a pourtant été l’un des rares endroits permettant d’occuper un espace de création libre dans les villes éteintes.

Avec ses 300 pages, le livre Silent Revolt se présente ainsi sous la forme de photos qui ensemble, présentent un instantané des opinions postées dans 5 routes empruntées par le studio Coast . Le livre comporte également une section de créations originales. Coast a proposé à quelques bureaux créatifs locaux et internationaux de créer leur propre autocollant. L’idée était qu’ils parlent de ce qui les préoccupe actuellement. Parmi les bureaux, on peut notamment citer : North (London), SMPL (Toronto), Unfun (Berlin), Naughty Roll (Macau).

Intégrée au projet Silent Revolt, une bière fut également créée en collaboration avec la brasserie Brussels Beer Project. Inspirée de la rue et conçue pour être consommée en canette de 44cl, la bière est un hommage à la création urbaine.

À l’occasion du lancement du livre et de la bière, Coast organise une micro-exposition sur le thème des stickers de rue. Situé au 37 Rue Léon Lepage à 1000 Bruxelles, l’espace est ouvert de 11.00 à 19.00 le vendredi 19 et le samedi 20 novembre. Le vernissage a lieu le jeudi 18 novembre entre 18.00 et 22.00.