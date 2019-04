San-Antonio: en couverture(s), Bérurier en pleine forme!

Le personnage de San-Antonio, créé par Frédéric Dard, a vécu quelque 175 aventures endiablées… Des aventures truculentes, en opposition avec les tristes routines du bon goût, en osmose avec une vulgarité de langage poétique… Avec, également, depuis quelques années, les couvertures de François Boucq ! Un auteur comblé et interviewé dans cette chronique…

San-Antonio - © Aire Libre/Champaka Et chaque album profitait, au sens premier du terme, d’une couverture… Il y eut Gourdon, il y eut des photos, il y eut l’immense Dubout, il y eut l’extraordinaire SERRE, aussi… Et enfin François Boucq, auteur bd reconnu avec un western au graphisme et au scénario surprenants, Bouncer, avec, surtout peut-être, les errances surréalistes d’un certain Jérôme Moucherot… Boucq n’a rien d’un suiveur, d’un auteur à la recherche d’une consécration " bon chic bon genre ". Il aime raconter des histoires qui s’écartent résolument des chemins de la bienséance. Il était donc tout à fait normal de le retrouver illustrateur des aventures de San-Antonio !

San-Antonio - © Aire Libre/Champaka Et voici donc un superbe livre consacré à cette collaboration artistique (et provocatrice…). Un album imposant, commençant avec Antoine De Caunes et Frédéric Dard, et se terminant avec François Rivière, autant à l’aise dans l’univers de la bd que dans celui du polar. Un livre, surtout, qui reproduit à la perfection pratiquement toutes les couvertures de Boucq, des couvertures parvenant, comme Dubout savait le faire, à résumer toute une ambiance en un seul dessin, à donner l’envie d’ouvrir le livre, immédiatement, et de se plonger dans les délires d’écriture de Frédéric Dard…

San-Antonio - © Aire Libre/Champaka Tous les amateurs (amoureux, donc…) de l’œuvre de Frédéric Dard seront certainement d’accord avec moi. Même si San-Antonio est le personnage-titre, même s’il est celui par qui les enquêtes les plus déjantées finissent par atteindre leurs buts, il est loin d’être le vrai personnage central de cette série policière à succès ! Un héros comme lui, avec toutes les qualités inhérentes à cette fonction littéraire, ne peut exister que grâce à un double déformé, un anti-héros qui d'ailleurs, très vite chez Dard, a occupé de plus en plus de place. Bérurier, ainsi, démesuré, immense, d’une vulgarité jamais prise en défaut, est au fil des romans devenu l’axe central de chaque nouvelle intrigue, ou presque ! Et l’icône graphique, également, de la prose de Frédéric Dard, grâce aux dessins de François Boucq qui, dans cet album, lui donnent vie et chairs de page en page ! François Boucq - 04/04/2019 San-Antonio -BD - illustration