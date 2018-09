Salon Livre Jeunesse, du 03 au 07 octobre 2018 à Brussel Expo

Découvrez toute la richesse et la diversité de la littérature Jeunesse, pour mieux apprendre et bien grandir

Le livre et la maîtrise de la lecture sont, pour chaque enfant, un passage obligé et essentiel vers la connaissance et la culture. Le plaisir de lire est donc très important, pour que les enfants se forment naturellement, par envie, par goût, à la lecture.

plus d'infos sur le site officiel

30 exposants et 40 conférences pour découvrir, imaginer et partager l’envie de lire

Après Namur et Charleroi, c’est à Bruxelles que renaît le Salon du Livre Jeunesse, avec pour ambition d’aider les parents et les enseignants.tes à développer le gout de la lecture chez les enfants de tous âges.

Pour cela, de nombreux exposants seront présents et un florilège de conférences seront organisées pour en aborder tous les aspects. S’ajoutent à cela des ateliers et animations envisageables autour du livre, avec une multitude de thèmes exploitables en classe ou à la maison.

Un florilège d’animations et encore plus d’auteurs.res à rencontrer.

Durant ces 5 journées, le Salon Livre Jeunesse compte sur les professionnels (auteurs.res, illustrateurs.trices maisons d’édition, etc.) pour partager leur expérience et transmettre leur passion.

Le Salon Livre Jeunesse proposera une trentaine de stands d’éditeurs mais aussi, une exposition, des contes et lectures publiques, un festival du film d’animation autour du livre, du théâtre Kamishibaï, un Prix littéraire et des rencontres d’auteurs.res… Tout un programme préparé par Luc Battieuw, directeur du centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.

Une occasion pour les familles de partager de beaux moments sur le thème de la lecture

Les parents et les enfants n’envisagent pas la lecture de la même façon. Nous n’avons donc pas la même appréhension sur certains types de littérature. Que ce soit des magazines, des romans, des bandes dessinées ou romans graphiques… peu importe ! Le plus important est de trouver ce qui déclenchera le plaisir et l’envie de lire chez les enfants.

Le salon Livre Jeunesse permettra aux plus jeunes d’essayer de nouvelles formes de lectures et aux parents de mieux comprendre ce qui pourra intéresser leurs enfants. Et ce, même s’ils sont dyslexiques, s’ils ont des problèmes de concentration et donc, n’aiment pas lire.

Une bonne façon de moderniser l’image d’une librairie ou d’une bibliothèque chez les jeunes

Avec la multiplication des supports numériques, il est aujourd’hui crucial de trouver un point d’accroche permettant aux jeunes de changer leur idée du livre, des librairies et bibliothèques.

Le salon Livre Jeunesse est une belle façon de promouvoir le livre dans le monde de l’éducation et la lecture chez les jeunes de tous âges.

Dès la petite enfance, pour favoriser l’éveil. En primaire, parce que tous les enfants ne sont pas égaux face à l’apprentissage de la lecture. Et aussi en secondaire, même s’il s’agit alors de mettre en avant l’importance du plaisir de lire.

Parmi des centaines de nouveautés, il y a toujours au moins un livre qui pourra accrocher chaque jeune non-lecteur.

Un support intéressant pour les enseignants qui souhaitent animer leur cours

Durant toute la tenue du Salon, il sera possible d’assister à plus de 40 conférences autour de la lecture, et bien plus d’ateliers et d’animations qui permettront d’inspirer les enseignants de tous horizons.

Le bon moment pour une sortie scolaire : visiter le Salon avec sa classe

En tant qu’enseignant, le salon Livre Jeunesse vous propose l’opportunité unique de réserver une animation de classe et de (re)donner à ses élèves le goût de lire. Ils pourront également rencontrer un ou une auteur(e), pour l’écouter parler de son métier, lui poser des questions, découvrir son univers et partager sa passion.

Organiser une sortie éducative au Salon Livre Jeunesse permet d’aborder moins formellement la littérature pour faire du livre, le meilleur ami de ses élèves.

Participer à la 25e édition anniversaire du salon de l’éducation

Organisé parallèlement au salon Livre Jeunesse, Le Salon EDUC couvre l’ensemble des outils pédagogiques et de l’équipement pour les professionnels de l’éducation : enseignants, chefs d’établissement, logopèdes, inspecteurs, agents PMS, pouvoirs organisateurs, bibliothécaires, éducateurs, conseillers pédagogiques… Le salon EDUC accueille plus de 20.000 visiteurs à chaque édition depuis maintenant 25 ans. Cette année, le Salon s’installe à Bruxelles pour s’ouvrir à la communauté néerlandophone.

Visiter le Salon EDUC permet d’apporter un nouveau souffle à ses pratiques, à son envie d’enseigner, de travailler entre collègues et innover. Le salon de l’éducation peut aussi être une occasion d’organiser une journée pédagogique pour motiver et souder votre équipe pédagogique

Innover, se motiver et se ressourcer en tant que parent ou professionnellement

En quoi la dyslexie d’élèves peut-elle bénéficier à toute la classe ? Comment aider les directeurs d’école dans leur leadership ? Comment utiliser la pleine conscience en classe ? L’école doit-elle être efficace ? Comment éduquer à l’alimentation durable ? Quelles sont les grandes tendances de l’école de demain ?

Voici quelques questions qui seront abordées lors du Salon EDUC, où 25 000 professionnels du maternel, primaire et secondaire, trouveront tous les outils et la formation pour l’enseignement et l’éducation, formelle et non formelle, d’aujourd’hui et de demain.

300 exposants et 160 conférences complémentaires

Le Salon EDUC est le plus grand salon dédié aux secteurs éducatifs de Belgique. Il permet non seulement de découvrir, comparer et tester les dernières nouveautés pédagogiques, mais aussi assister à de nombreuses conférences et encore plus d’ateliers pratiques animés par des experts reconnus.

Une répartition en villages pour couvrir tous les besoins

Jongler plus facilement entre réflexion et exécution en tant que représentant de la dimension institutionnelle de l’enseignement. Trouver l’inspiration, découvrir et tester les nouveautés, s’équiper et acquérir les outils qui aideront à mieux enseigner ou mieux encadrer.

L’apprentissage de la lecture comme pilier des apprentissages

Après les résultats catastrophiques de nos élèves de 4e primaire à la récente étude internationale PIRLS, qui nous classe dernier des pays européens et en régression par rapport à la précédente étude, voyons ce que nous pouvons changer dans notre manière de faire. Ainsi, la lecture et son apprentissage seront également mis en avant lors du salon de l’éducation, en plus du programme prévu sur le Salon Livre Jeunesse.

Favoriser l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques

De nombreux professionnels de l’éducation se sentent parfois démunis, et ne parviennent pas à aider certains élèves TDA/H, HP, dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, dysgraphiques, dyspraxiques, autistes, etc.

Chaque année une vingtaine d’associations particulièrement intéressantes informent les enseignants sur les spécificités des différents troubles de l’attention. Un Forum accueillera la plus grande partie des quarante conférences et ateliers sur le sujet. Ces ateliers seront donnés par des spécialistes de ces différents troubles.

Cultiver un esprit sain dans un corps sain

De nombreux experts pourront expliquer comment aider chaque élève/enfant à s’épanouir, tant à l’école qu’à la maison. Comment les sensibiliser aux enjeux environnementaux et de santé actuels, par exemple.

En tant que parent ou enseignant encadrant un enfant à besoins spécifiques, ces experts expliqueront aussi comment inclure ces enfants dans une vie scolaire active, tout en respectant leurs besoins et difficultés d’apprentissage.

En tant que directeur ou de membre de l’organe administratif d’une école, le salon permettra de comprendre comment interagir avec les élèves en tant que groupe, les sensibiliser au respect de l’environnement et à faire de la prévention santé avec eux.

Une ouverture vers l’avenir grâce au numérique

Ces dernières années, les enseignants se dirigent davantage vers de nouvelles formes de pédagogie et les élèves sont amenés à devenir davantage acteurs de leurs apprentissages. Une vingtaine de conférences et ateliers seront consacrés aux usages pédagogiques des outils numériques et innovants.

Par ailleurs, une remise des " Prix de l’Éducation aux médias " sera organisée dès le premier jour du salon. Cette journée est organisée en collaboration avec le Conseil supérieur de l’éducation aux médias de la FW-B. Elle invite les professionnels de l’éducation à aborder chaque année un thème différent en éducation aux médias.

Une ouverture sur l’enseignement en communauté flamande

Bruxelles offre au Salon EDUC la possibilité d’accueillir des exposants et des visiteurs flamands, en espérant favoriser les échanges entre nos deux régions.

Avec la rencontre des deux communautés, francophones et néerlandophones, le salon espère amener de nouvelles idées pour l’avenir. Les deux ministres de l’Enseignement, Hilde Crevits et Marie-Martine Schyns seront présentes. Cette dernière rencontrera les directeurs et profs le jeudi pour faire le point sur le Pacte d’Excellence.

EDUCdir : 3 journées dédiées aux directions

3e salon complémentaire aux salons EDUC et Livre Jeunesse, le salon EDUCdir est l’occasion pour les directeurs de découvrir l’ensemble des produits et services utiles à l’aménagement, l’entretien, l’équipement, la construction & rénovation et la bonne gestion d’un établissement scolaire ou d’une collectivité.

Un nouveau souffle à ses méthodes de gestion, son encadrement pédagogique

Besoin d’informations pratiques, administratives ou juridiques… ? Des doutes ou des questions concernant votre statut de professionnel de l’éducation ?

Les Salons EDUC et EDUCdir vous proposent de nombreux exposants à votre écoute, pour répondre à toutes vos questions avec notamment, une offre variée d’aides et de services pour l’aménagement, l’équipement ou la gestion d’un établissement scolaire.