Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : les cinq coups de coeurs de la sélection

Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. - © Courtesy of Eric Garault

Du 28 novembre au 3 décembre 2018, le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil célébrera la littérature des plus jeunes à travers une exposition, des ateliers, des performances, etc. À cette occasion, la directrice de la manifestation, Sylvie Vassallo, a sélectionné ses coups de cœur parmi les pépites en lice pour la Pépite d'Or et les Pépites "Livre illustré", "Roman" et "Bande dessinée".

"Duel au soleil", album On est au Far West. Enfin on s'y croit. En plein soleil. Un cow-boy et un indien s'affrontent. Enfin, on le croit. Car à chaque fois qu'ils sont prêts à tirer, un léger imprévu repousse le temps du duel... L'humour de cet album est aussi lumineux que ses illustrations. Ses cadrages très cinématographiques rythment le suspens. Cette histoire presque sans texte est à mettre entre toutes les mains. "Duel au soleil," de Manuel Marsol, L'Agrume

"Nous étions dix", album Ils étaient dix petits courageux. Partis à l'aventure. De nuit. Et ils étaient dix et "rien, absolument rien ne leur faisait peur". Une vraie bande de crâneurs. Mais petit à petit, de fil en aiguille, un à un, les protagonistes prennent la poudre d'escampette. De page en page, la pression monte, monte, monte... et redescend dans un grand éclat de rire. Cette comptine enfantine malicieuse, portée par des illustrations profondes est tout à fait délicieuse. "Nous étions dix" de Nine Antico, Albin Michel Jeunesse

"La peau de mon tambour", roman Le monde familier de Zoé se fissure sans prévenir. Les rites rassurants de son enfance semblent se désagréger. Et Zoé ne sait plus à quoi s'agripper pour ne pas dévisser. Comme son titre, l'écriture claire de ce roman est à fleur de peau. Elle porte avec authenticité ce moment bizarre, l'adolescence, où l'incertitude semble maître, où il faut aller tout au dedans de soi, où il faut savoir trouver la main des autres pour assurer sa mue. "La peau de mon tambour" de Marie Sellier, Thierry Magnier

"Shorba, l'appel de la révolte", roman Quand trois jeunes décrocheurs scolaires rencontrent un "vieux gauchiste" de trente ans, ils ouvrent les yeux sur une réalité très proche d'eux mais pourtant sacrément inconnue. Ils "dansent dans des bidonvilles, rencontrent des sans-papiers. Et pour finir, décident d'ouvrir un squat dans une villa de bourges pour aider les migrants". Par jeu pour commencer, puis de plus en plus consciemment, les trois amis se lancent avec appétit à l'assaut des désordres du monde... ce souffle de révolte coloré d'humour fait un grand bien. "Shorba, l'appel de la révolte" de Gaspard Flamant, Sarbacane