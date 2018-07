Rousseau et Jean-Jacques : du téléchargement

L’écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau est une véritable icône de la révolution française, trois siècles après sa mort, ses oeuvres sont téléchargeables gratuitement.

Né à Genève en 1712, le jeune Jean-Jacques se retrouvera rapidement orphelin. Il vagabonde alors pendant plusieurs années et commence l’écriture. Ses premiers succès seront littéraires grâce à sa plume fine et inhabituelle pour l’époque. Ce n’est que des années plus tard qu’il s’essaye à la philosophie politique imaginant le Contrat Social. Jean-Jacques Rousseau est persuadé que l’humain est naturellement bon mais qu’il est corrompu par le contact avec ses semblables, il imagine donc que la société doit encadrer au mieux ses individus et veiller à l’égalité de tous. Adepte de la démocratie, il est un penseur affilié aujourd’hui aux Lumières par l’aspect révolutionnaire de ses écrits même si ses propos s’avèrent différents à certains égards. Rousseau est l’auteur d’ouvrages absolument prépondérants dans plusieurs domaines : Les Confessions servent aujourd’hui à étudier le genre autobiographique à l’école, Emile ou De l’Education est aussi beaucoup cité pour ses réflexions sur la formation, il a aussi réfléchi aux arts, à la botanique…