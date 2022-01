Rentrée littéraire : de nombreux romans ainsi que des titres très attendus feront leur entrée dans les librairies

Les lecteurs pourront notamment découvrir "Anéantir" (Flammarion), le huitième livre de Michel Houellebecq . L’auteur français y décrit les maux de notre société à travers plus de 700 pages. Pierre Lemaitre fait plus court avec "Le grand monde" (Calmann-Lévy), sa nouvelle œuvre de 592 pages dédiée au XXème siècle. Nicolas Mathieu, Philippe Besson, Frédéric Beigbeder et Karine Tuil seront également au programme de cette rentrée littéraire d’hiver avec respectivement " Connemara" (Actes Sud), "Paris-Briançon" (Julliard), "Un barrage contre l’Atlantique" (Grasset) et "La décision" (Gallimard).

Les mordus de littérature anglophones pourront, eux, prochainement se plonger dans des nouveaux titres signés Xochitl Gonzalez et Jean Chen Ho. L’autrice américaine arrivera en librairie dès le 4 janvier avec son premier roman, "Olga Dies Dreaming", dans lequel elle explore la dynamique familiale complexe d’Olga et Prieto Acevedo, des frères et sœurs qui prennent la ville de New York d’assaut. De son côté, Jean Chen Ho retrace deux décennies d’amitié entre Fiona Lin et Jane Shen dans "Fiona and Jane".

Aussi au programme : "To Paradise" de Hanya Yanagihara, "In the Margins : On the Pleasures of Reading and Writing" d’Elena Ferrante et "Black Cake : A Novel" de Charmaine Wilkerson. Si ce dernier est publié le 1er février prochain, il sera prochainement adapté sous forme de série par Hulu avec la société d’Oprah Winfrey, Harpo Films, à la production.