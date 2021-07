Rendre le monde de l’art et des musées accessible aux plus petits grâce à des livres

Comment occuper les enfants durant les deux mois d’été ? Et si vous en profitiez pour les initier à l’art en les emmenant aux musées ou en leur glissant quelques bouquins entre les mains…

Kate’Art Editions est une maison d’édition belge fondée il y a une vingtaine d’années par Catherine de Duve, passionnée d’art. Ayant travaillé durant plusieurs années au sein des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Catherine de Duve s’est rendu compte qu’il n’existait pas grand-chose en termes de littérature sur l’art, à destination des enfants. Elle a donc créé sa propre maison d’édition et lancé plusieurs collections de livres pour faire découvrir de célèbres peintres et musées aux plus petits.

La première collection créée spécialement pour les enfants s’appelle "Happy Museum". Il s’agit de mini-guides de musées (belges et internationaux) à destination des enfants nous explique Catherine de Duve : "Pour les adultes il y a toujours eu de beaux catalogues disponibles dans les musées mais jamais rien pour les enfants. C’est pourquoi j’ai décidé de créer des livres qui racontent l’histoire de l’art aux plus petits. J’y ai intégré des informations sur les musées et les artistes mais aussi des petits jeux, des dessins et des observations, afin de rendre la visite du musée participative." L’Africa Museum, le Musée Magritte, les Musées Royaux des Beaux-Arts, le MOMA… Grâce à ces petits livres, ces musées n’auront plus aucun secret pour vos enfants ! Ces livres sont présents dans les plus grands musées du monde et ont été traduits dans plus de treize langues !

Une autre collection intéressante à glisser dans les mains des enfants est celle dédiée aux plus grands peintres : intitulée "Le Petit…", la collection présente Rubens, Rodin, Picasso, Monet, Klimt, … Les livres racontent de manière ludique et didactique l’œuvre et la vie des plus grands peintres : "En tant que parents, même si on est sensibles à l’art, on ne sait pas toujours comment en parler aux petits et on ne connaît pas nécessairement leur histoire. Ces livres s’adressent donc à la fois aux enfants et aux adultes qui les accompagnent", confie Catherine de Duve qui estime qu’il n’y a pas d’âge pour intéresser les petits à l’art.

Pour en savoir plus sur ces différents livres, rendez-vous sur le site de la maison d’éditions Kate’Art.