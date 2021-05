Rencontre avec Thierry Janssen, l'auteur de La Posture juste

Thierry Janssen, auteur de La Posture juste, a rencontré le chercheur Ilios Kotsou lors de la Foire du Livre. Ils ont discuté du thème "Être soi face au monde". Rencontre avec cet ancien chirurgien devenu psychothérapeute.

Thierry Janssen, vous avez d’abord été chirurgien. Quel est votre parcours ?

A 18 ans, j’ai commencé des études de médecine pour devenir chirurgien. J’ai fait beaucoup d’efforts, il fallait avoir des bons points etc. Puis, un jour, je me suis rendu compte que ce que j’aimais par-dessus tout c’était transmettre, expliquer. J’ai donc voulu devenir professeur de chirurgie. Après quelques années dans ce rôle, je sentais que je n’étais pas heureux, pas détendu. La dernière année, j’étais carrément tendu. J’accusais mon milieu professionnel en disant qu’il était dysfonctionnant, mais il y avait quelque chose chez moi que je n’avais pas encore vu. Un jour, j’ai entendu une voix me disant "si tu restes ici, tu vas mourir". J’ai écrit ma lettre de démission, je suis parti.

Ensuite, vous avez travaillé dans la mode…

A ce moment-là, le couturier Giorgio Armani cherchait un directeur pour sa marque en France. Je n’avais pas de passion pour la mode. Ça me tentait car c’était très loin de ce que j’avais toujours connu. Ça me paraissait léger. J’ai été engagé et j’ai assumé cette fonction pendant un an. Mais je n’étais pas fait pour ce métier. Je suis resté vivre en France et j’ai beaucoup écrit, notamment un roman qui n’a jamais été publié.

Puis, vous êtes parti aux États-Unis.

J’y ai suivi un programme pluridisciplinaire, atypique, mêlant le psychologique, le spirituel, les différentes cultures, les façons d’aborder le soin. J’ai été pendant quatre ans, à raison d’une semaine tous les mois, aux États-Unis. En parallèle, j’avais des amis qui me demandaient que je parle à leurs parents, à leurs amis qui étaient malades. Je rendais service, je ne demandais pas d’argent. Et puis, après quelques mois, j’avais une consultation remplie et je me suis rendu compte que j’étais en train de faire une forme de psychothérapie. J’ai alors écrit mon premier livre qui racontait comment je travaillais avec les gens. Puis, de fil en aiguille, j’ai commencé à écrire des livres qui ont eu un lectorat.

Il y a sept ans, vous avez créé une école…

L’École de la présence thérapeutique, qui a été rebaptisée récemment l’École de la posture juste. Je suis à l’endroit où je pense devoir être.

La sortie de votre livre est-elle liée à la situation actuelle ?

Le discours n’est pas du tout dépendant de l’émergence de ces crises. Par contre, j’avais dit à mes éditrices que j’écrirai ce livre dans deux ou trois ans. Je venais d’écrire Écoutez le silence à l’intérieur et je ne suis pas quelqu’un qui a envie d’écrire des livres tous les ans. Mes éditrices m’ont dit que le livre que je voulais faire serait une jolie ressource pour certaines personnes. Elles avaient raison, j’avais du temps durant le confinement. Le bouquin était dans ma tête depuis longtemps donc il est sorti en quelques semaines.

Vous avez rencontré Ilios Koutsou pour la Foire du livre, comment s’est passé ce moment ?

On se connaît depuis longtemps. Quand on nous a proposé cette rencontre, je me suis dit que c’était très bien. Le journaliste qui l’a animée était à l’écoute. C’était un moment riche, il posait des questions fines, subtiles, intelligentes.