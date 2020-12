Rencontre avec Mlle Redmist, illustratrice de livres pour enfants

Mlle Redmist, ou Marie-Eve Wiame, est illustratrice. Parmi ses créations, on retrouve notamment des livres jeunesse qu’elle met en image pour divers éditeurs.

Feuilleter un livre avec des enfants, c’est leur faire découvrir un nouvel univers, les emmener dans une histoire qui les transporte. En plus des mots, les images sont importantes lors de la lecture, elles accompagnent le récit. "Les dessins ajoutent une dimension visuelle dans laquelle l’enfant va pouvoir se promener", développe Marie-Eve Wiame. "Les illustrations vont permettre de mettre un visage sur les personnages, de communiquer leurs différentes émotions, de faire ressentir l’ambiance générale de l’histoire, de montrer des choses complémentaires et/ou supplémentaires à l’histoire."

Plus jeune, Marie-Eve rêvait de devenir écrivaine. Elle a toujours aimé l’univers des livres et le dessin. Devenir illustratrice était une belle manière d’allier ces deux passions…

On peut tout vivre en tournant la couverture d’un livre. On peut apprendre, trouver des réponses à ses interrogations, s’identifier aux personnages et évoluer en même temps que lui. On peut aussi voyager et ressentir un tas d’émotions. Je garde parfaitement en mémoire plusieurs livres qui me rappellent des périodes de ma jeunesse.