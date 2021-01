Reconstituer la bibliothèque de Mossoul, ravagée par la guerre

La bibliothèque de l’Université de Mossoul a perdu la quasi-totalité de son fonds documentaire dans le chaos de la guerre. L’artiste et auteur britannique, Edmund de Waal, fera prochainement don de 2000 livres de sa "bibliothèque de l’exil" à l’établissement irakien.

Elle compte près de 1500 auteurs ayant connu l’exil au fil des siècles. La plupart sont des traductions afin d’illustrer le fait que "toutes les langues sont diasporiques".

Ces milliers livres sont accessibles en ligne ou dans un pavillon éphémère, que le public pouvait découvrir au British Museum à Londres, invité à s’asseoir et prendre le temps de les parcourir dans la "bibliothèque de l’exil", dont les murs extérieurs sont peints avec de la porcelaine liquide pour pouvoir y inscrire les noms de bibliothèques détruites comme celles d’Alexandrie et de Mossoul.

Ces livres vont être transportés avec l’aide de l’organisme Book Aid International jusqu’à Mossoul, où ils resteront à l’avenir.

Pour marquer l’événement, le British Museum organisera le 29 janvier une soirée de lectures et de performances musicales inspirées par la bibliothèque, diffusée sur sa chaîne YouTube.

Ces dernières années, les initiatives se sont multipliées pour réhabiliter la bibliothèque de l’université. Le bâtiment comptait 1 million de livres, des cartes historiques et des manuscrits anciens. Il a énormément souffert pendant l’occupation de la métropole entre 2014 et 2017, entre les bombardements de la coalition internationale et les incendies volontaires déclenchés par les terroristes de l’EI. L’organisme Book Aid International ambitionne d’envoyer 50.000 livres à Mossoul dans les prochaines années.