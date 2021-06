Quèsaco : les bibliothèques vivantes, des lieux où les livres sont humains

A l’origine de cette idée : Ronni Abergel, Dany Abergel, Asma Mouna et Chirtoffer Erichsen. Membres de l’association "Stop the violence", ils ont mis en place cette initiative au Roskilde Festival de 1993, l’un des plus grands festivals de rock d’Europe du nord. Pendant l’événement, des groupes de jeunes ont été invités à discuter les uns face aux autres. Lors de cet exercice, ils pouvaient prendre conscience des préjugés et stéréotypes que les uns portaient sur les autres. Une réussite pour cette première bibliothèque humaine. Depuis, les initiatives de ce genre ont fleuri en Australie, au Canada, en Grèce, au Royaume-Uni et jusqu’en France. Les rencontres se tenaient dans des parcs, des jardins, des écoles ou des théâtres.

Dans "The Power of One on One : Human Libraries and The Challenges of Antiracism Work", les autrices Tanja Dreher et Jemima Mowbray révèlent pourtant que les lecteurs sont souvent déstabilisés durant l’échange, ne savent pas quand poser des questions, s’il est nécessaire de rebondir ou s’ils ont le droit d’exprimer leur désaccord.

Des réactions qui démontrent que la présence du "lecteur" prend une tout autre forme que face à un livre.