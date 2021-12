Quels ont été les livres préférés des Américains en 2021 ?

Face au blues de la pandémie, chacun sa méthode. Les visiteurs des bibliothèques des États-Unis et du Canada se sont, comme à leur habitude, tournés vers les livres. Certains titres comme "L’autre moitié de moi" de Brit Bennett et "Une terre promise" de Barack Obama ont plus attiré leur attention que d’autres durant cette année éprouvante.

La bibliothèque municipale de New York a constaté que certains livres figurant au palmarès ont été recommandés dans le cadre du club de lecture virtuel "Get Lit !" , qu’elle a lancé avec la station de radio WNYC en mars 2020. Il faut dire que "book clubs" connaissent un véritable engouement de masse depuis quelques années, et tout particulièrement depuis le début de la pandémie.

"Mexican gothic" de la Mexicano-Canadienne Silvia Moreno-Garcia et "Klara et le Soleil" du Britannique Kazuo Ishiguro figurent aussi dans le palmarès de la bibliothèque de New York . Tout comme "Une terre promise" de Barack Obama. Dans ses mémoires, l’ancien président américain revient sur ses débuts en politique à la fin des années 1990, et sur ses premières années à la Maison Blanche. Près de 900.000 exemplaires ont été vendus dès le premier jour de sa sortie, le 17 novembre 2020.

A quelques jours des fêtes de fin d’année, la bibliothèque municipale de New York (NYPL) a dévoilé son palmarès des livres les plus empruntés durant ces douze derniers mois. Ce tour d’horizon du meilleur de la littérature couvre presque tous les genres, allant de la fiction aux romans graphiques et biographies. Il s’avère que le titre le plus populaire auprès des New-Yorkais est "L’autre moitié de soi" de Brit Bennett . L’autrice interroge la question de l’identité à travers le destin de deux sœurs jumelles noires à la peau blanche.

Le Canada a, lui aussi, révélé les ouvrages les plus empruntés en 2021, mais à l’échelle nationale. Ils ont été identifiés par l’association Booknet à partir de données collectées entre le 27 décembre 2020 et le 5 décembre dernier. Le roman le plus populaire auprès des Canadiens n’est autre que "The Four Winds" de Kristin Hannah. L’écrivaine américaine y raconte le courage et la détermination dont ont dû faire preuve les travailleurs se rendant en Californie durant la Grande Dépression. Une histoire qui a également séduit les New-Yorkais puisque "The Four Winds" figure aussi dans le palmarès des livres les plus empruntés dans les bibliothèques publiques de Brooklyn, de Manhattan et du Bronx.

Ces douze derniers mois, les lecteurs canadiens ont également manifesté de l’intérêt pour "L’autre moitié de soi" de Brit Bennett, "The Guest List" de Lucy Foley et "Là où chantent les écrevisses" de Delia Owens, tout comme leurs cousins américains. Du côté de la non-fiction, ils se sont rués sur "Une terre promise" de Barack Obama, "Indomptée" de Glennon Doyle Melton et "From the Ashes" de Jesse Thistle.