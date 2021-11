Quand la Belgique se dessine en cartes anciennes

© Editions Racine

Quel que soit leur but, ces cartes anciennes de notre pays illustrent son histoire, ses évolutions. Un géographe, deux historiens et une historienne ont choisi 100 d’entre elles pour figurer dans un livre au titre explicite : L’histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes, paru aux éditions Racine. Chaque carte est accompagnée d’explications sur le contexte historique qu’elle représente, ainsi que d’informations sur l’objet en lui-même qui permettent de le "lire". La sélection couvre ainsi plus de 2000 ans d’Histoire, et couvre à parts égales les différentes régions du pays, ainsi que les principales villes.

De la géographie des voies romaines sur la carte dite de Peutinger, réimprimée plusieurs fois au début du XVIIe siècle dans l’atelier de Christophe Plantin, à la carte de Cock sur l’unification des Pays-Bas en 1549. Des cartes naïves du Liber floridus au XIIe siècle à une " carte de sabotage " allemande de 1943 sur les actions de la Résistance en Belgique en passant par la plus ancienne carte gastronomique de Belgique, publiée en 1899 dans la revue française l’Art culinaire.

Les scientifiques à l’origine du projet sont des spécialistes dans plusieurs domaines. Philippe De Maeyer est géographe, professeur émérite de l’UGent. Michèle Galand est historienne, spécialiste des Temps-Modernes, professeure à l’ULB. Bram Vannieuwenhuyze est historien et cartographe, spécialiste des cartes anciennes, professeur à l’UGent. Guy Vanthemsche est professeur émérite d’histoire contemporaine à la VUB, spécialiste de l’histoire socio-économique.

Leur travail, avec la collaboration de plusieurs autres spécialistes, met en lumière un héritage culturel majeur, qui passionnera les amateurs et amatrices d’Histoire comme les néophytes.

"L’histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes", aux éditions Racine.

Cliquez ici pour un aperçu du livre.