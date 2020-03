Qu’est-ce qui fait courir Lucile Poulain, miss Premier Roman de la RTBF ?

Le premier roman, est-ce un nouveau segment marketing pour les éditeurs ?

"Depuis que les prix existent, tout le monde est à la recherche du nouveau génie. La nouvelle perle rare. Mais je pense qu’il y a plus de gens qui tentent leur chance dans l’écriture. Plus de gens s’essaient à l’exercice du roman, même des journalistes, des essayistes, des bédéistes, des illustrateurs se disent "pourquoi pas moi". Et plus les auteurs sont jeunes et plus les auteurs sont beaux et plus cela a de valeur [commerciale]. Parce que la promotion ça ne date pas d’aujourd’hui. Déjà au moment des débuts d’Amélie Nothomb, il fallait du mystère, un personnage. Et au sein des prix, ça a plus de valeur parce que ça va attirer la curiosité."