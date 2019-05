Publication d'un texte inédit de Ken Follett sur Notre-Dame

L'écrivain britannique Ken Follett publiera le 13 juin un texte inédit sur la cathédrale Notre-Dame gravement endommagée par un incendie, ont annoncé jeudi les éditions Robert Laffont.

Le titre de ce texte n'a pas été précisé mais les bénéfices et les droits d'auteur tirés de la vente du livre seront entièrement reversés à la Fondation du Patrimoine, chargée de récolter les fonds et de superviser la reconstruction du bâtiment public, a indiqué l'éditeur dans un communiqué.

Notre-Dame "incarne notre relation avec l'Histoire. La construction de Notre-Dame a commencé en 1163, il y a presque 1000 ans. Quand on voit un tel édifice être détruit, c'est comme si quelqu'un mourait", avait confié l'écrivain à l'AFP au lendemain de l'incendie.

L'édifice, dont l'auteur s'est inspiré pour écrire son best-seller "Les piliers de la terre", a été endommagé le 15 avril lors d'un incendie qui a ravagé une grande partie du toit et a entièrement consumé la flèche.

"Lorsque nous avons appris, le 15 avril dernier, que Notre-Dame était en flammes, nous avons aussitôt pensé que Ken Follett avait eu une sorte de vision prémonitoire", a indiqué l'éditeur dans son communiqué.

"C'est ainsi qu'est née l'idée de ce court récit inédit, dans lequel l'écrivain raconte l'émotion qui l'a étreint lorsqu'il a appris la nouvelle, avant de revenir sur l'histoire de Notre-Dame, de sa construction à l'influence qu'elle a exercée sur le grand Victor Hugo, et sur lui-même. Il montre ainsi à quel point Notre-Dame exerce une fascination et une attraction universelles", a ajouté l'éditeur.

"Ken Follett s'est inspiré de Notre-Dame, pour transmettre sa passion des cathédrales auprès du grand public. Il a immédiatement manifesté sa solidarité et nous redit dans ce court récit le lien puissant et ancestral entre Notre-Dame et nous", a expliqué la patronne des éditions Robert Laffont, Cécile Boyer-Runge.