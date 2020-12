Premier volume de la "Nouvelle Biographie Verviétoise" dédiée aux Verviétois célèbres

Les Verviétois connaissent bon nombre de leurs concitoyens qui ont véhiculé l’image voire la réputation de leur Ville : on pense à Pierre Rapsat, Jean Vallée, Henri Vieuxtemps et autre René Hausman pour ne citer qu’eux.

A côté, d’autres Verviétoises et Verviétois, moins connus ou même totalement inconnus, se sont pourtant rendus célèbres dans des domaines particuliers ou dans des circonstances exceptionnelles. C’est une présentation non exhaustive mais déjà bien complète de ce savant mélange qu’a voulu réaliser le Comité Scientifique d’Histoire de Verviers sous l’impulsion de son Président, l’historien verviétois Freddy Joris, ancien patron de l’Institut du Patrimoine Wallon. Avec son collègue Louis-Bernard Koch, professeur d’histoire, ils dirigent depuis deux ans l’élaboration de ce qu’ils ont appelé "la Nouvelle Biographie Verviétoise", une œuvre collective coécrite par 13 historiens qui fera l’objet de cinq volumes à raison – en principe – d’un par an, le premier venant de sortir de presse et répertoriant 200 premières célébrités.

Des personnalités exceptionnelles sous tous les aspects

Pour les deux directeurs de la publication, il n’existait aucun ouvrage présentant la biographie de celles et ceux qui ont, par leur travail, leur talent, leur expérience ou tout simplement par le fruit d’heureux ou malheureux hasards, fait parler d’eux et, partant, de l’ancienne capitale mondiale de la laine : "La démarche, c’est d’arriver, au fur et à mesure de la sortie des volumes, à mettre à disposition de tout le monde, 1000, peut-être 1200 biographies de Verviétois et Disonais d’exception qui ont marqué la vie de leur ville ou la vie d’autres villes, explique Freddy Joris. Sans exclusive. La seule règle majeure, c’est qu’il faut que les personnes soient décédées. Le critère de base est de présenter des personnalités exceptionnelles dans le sport, les arts, en littérature, en sculpture, en peinture, dans la politique, évidemment dans les milieux industriels, ou également dans des périodes exceptionnelles comme les guerres. Si je prends la seconde guerre mondiale, on a un résistant qui a été décoré par Montgomery en personne ! Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas connues dans l’histoire verviétoise".